Großbrand in Ranst: 4 Lagerhallen brennen aus - Asbest freigesetzt

In Broechem bei Ranst in der Provinz Antwerpen ist am Mittwochabend ein Großbrand auf einem früheren Unternehmensgelände ausgebrochen. Dabei brannten 4 Lagerhallen, die zu verschiedenen Zwecken dienten nieder. Diese Hallen hatten asbesthaltige Platten als Decke. Ein nahegelegenes Asylzentrum musste geräumt werden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt.