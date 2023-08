In Antwerpen und Brüssel sind Versicherungen für E-Bikes viel teurer als anderswo in Belgien

Theoretisch gilt im Bereich Versicherungen auch in Belgien ein Solidaritätsproblem. Jeder Versicherungsnehmer zahlt die gleichen Prämien oder Gebühren, ungeachtet der möglichen individuellen Risiken. Doch in manchen Bereichen können die Kosten für Versicherungen durchaus auch regional deutlich unterschiedlich ausfallen.

Das ist zum Beispiel hierzulande der Fall bei den im Trend liegenden elektrischen Fahrrädern aller Art. Diebstahlversicherungen für E-Bikes, Speed-Pedelecs oder E-Mountainbikes sind in Brüssel und Antwerpen doppelt so teuer, wie im Landesdurchschnitt.

Das hat einen einfachen und einleuchtenden Grund: In solchen Großstädten werden derartige und teure Räder nun mal häufiger gestohlen, als andernorts. Und deshalb greifen die Versicherungen hier ein.

Um zu vermeiden, dass entsprechende Versicherungen für alle Kunden angehoben werden müssen, werden in den Metropolen höhere Gebühren verlangt, als in Gegenden, in denen solche E-Bikes nicht so oft geklaut werden.

In Brüssel und Antwerpen ist es halt so, dass die dort lebenden Menschen eher auf ein Auto zu Gunsten von E-Bikes verzichten und dieses dementsprechend häufiger auch in den Innenstädten nutzen. Dass dabei nicht selten das E-Bike mal kurz eben und ungesichert vor einem Geschäft abgestellt wird, begünstigt den Diebstahl…