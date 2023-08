Ineos: Neue und alte Probleme beim Bau des Ethan-Crackers in Antwerpen

Weil der Rat für die Überprüfung von Genehmigungsverfahren in Flandern nach Klagen von Umweltschutzverbänden und der niederländischen Provinz Nord-Brabant die von der flämischen Landesregierung erteilte Umweltgenehmigung zurückgezogen hat, zahlen die Banken Ineos vorläufig keine Gelder aus den laufenden Krediten aus.

In dieser Frage ist jetzt die flämische Regierung am Zuge, denn sie könnte über ihren Garantiefonds (Gigarant) für maximal 320 Mio. € (80 % des benötigten Betrags) geradestehen. Dazu muss aber das Landesparlament eine Zustimmung geben. Allerdings melden einige Medien auch, dass Ineos noch über einen Bargeldpuffer über 2 Mia. € verfügt. Dies könnte die flämische Garantie überflüssig machen, so die Tageszeitung De Standaard.