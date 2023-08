Missglückter Überfall im Brüsseler Stadtteil Sint-Gillies: Täter verschanzte sich in einem Keller

In der Gemeinde Sint-Gillies in Brüssel haben zwei bewaffnete Männer gegen 10 Uhr am Donnerstagmorgen versucht, eine Agentur von Western Union, ein Unternehmen für internationale Geld-Transaktionen, zu überfallen, doch der Vorgang wurde schnell der Polizei gemeldet, die rasch am Ort des Geschehens war und das Geldwechselbüro umstellte.