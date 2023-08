Panne am Schiffshebewerk von Ronquières sorgt für Probleme bei den Flusskreuzfahrten in ganz Belgien

Vor einigen Wochen war das in den 1960er Jahren gebaute Schiffshebewerk von Ronquières durch Routinearbeiten an einer der Schiffswannen eine Zeit lang abgeschaltet. Nach einigen Tagen Betrieb wurde bei einer weiteren Inspektion ein Defekt an der zweiten Schiffswanne festgestellt und wieder musste der Schiffsverkehr unterbrochen werden. Das bedeutet, dass der Schiffsverkehr über andere Wasserwege umgeleitet werden muss.

Für den Brüsseler Binnenhafen ist das an sich kein wirkliches Problem, wie ein Sprecher des Hafens gegenüber der Nachrichtenplattform BRUZZ sagte: „Natürlich ist der Schiffsverkehr auf dem Kanal Brüssel-Charleroi gestört und das ist nervig, denn die Schiffe müssen weite Umwege fahren. Doch die meisten unserer Schiffe fahren eher zwischen Brüssel und Antwerpen.“