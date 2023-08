Belgien: Viele Einzelhändler verkaufen Minderjährigen Alkohol und Zigaretten

Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden von Gesundheitsministerium beauftragt, in Geschäften oder Supermärkten Alkohol oder Tabaksprodukte zu kaufen. Damit sollte getestet werden, in wie fern sich der Einzelhandel an die entsprechenden Vorschriften und Verbote hält.

Das Ergebnis dieser Test ist ernüchternd. In etwa 70 % der Fälle bzw. der Testkäufe wurden den Jugendlichen Zigaretten oder andere Rauchwaren verkauft und dies ohne Frage nach dem Alter. In Sachen Alkohol ist das Ergebnis noch beunruhigender, denn hier wurde den „Mystery Shoppern“ in etwa 90 % der Fälle ohne Alterskontrolle das gewünschte Produkt verkauft.