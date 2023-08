Belgiens Hockey-Frauen besiegen Deutschland und stehen im EM-Finale

Im Halbfinale gegen die „Danas“ in Deutschland in Mönchengladbach gewannen die Belgierinnen mit einem frühen Tor in der zweiten Minute durch die erst 18 Jahre alte Emily White nach einem Zuspiel von Alix Gerniers. Es blieb bis zum Ende beim 0:1, denn die Gäste lieferten sich mit den deutschen Frauen eine regelrechte Abwehrschlacht auf beiden Seiten.

Gefährlich waren die „Danas“ vor allem bei Ecken, doch Belgiens Torfrau Elena Sotgiu stand stets gut. Zuletzt versuchten es die Deutschen sogar ohne Torfrau Sonntag, denn sie wurde durch eine weitere Felsspielerin ersetzt. Doch die „Red Panthers“ hielten dem Druck der Dauerangriffe stand, denn die Defensive leistete meisterliches.

Das Endspiel um den Titel bestreiten Belgien und die Niederlande, die ihr Halbfinale gegen England mit 7:0 deutlich für sich entschieden hatten. Bereits 2017 standen die beiden Nationen bei einer Frauen-EM im Finale. Damals gewannen die Niederlande mit 3:0.