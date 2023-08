Nagorno-Karabach: Belgiens Außenministerin wird nicht von Präsident Aliyev empfangen

Belgiens Außenministerin vertrat in Eriwan, der Hauptstadt von Armenien, nicht zuletzt den Standpunkt der Europäischen Union zu den Zuständen in Nagorno-Karabach und forderte für die dort lebenden Menschen Sicherheit und einen Zugang bzw. einen Durchgang nach Armenien.

„Es ist die Pflicht eines jeden Staates, das Wohlergehen seiner Bevölkerung zu garantieren. Die Rechte und die Sicherheit der armenischen Bevölkerung müssen garantiert werden. Ich werde meinen aserbeidschanischen Amtskollegen darum bitten, in diesem Geiste zu handeln“, sagte Lahbib am Dienstag in Armenien. Anstelle von Präsident Aliyev wird die belgische Außenministerin in Baku ihren dortigen Amtskollegen Jeyhun Bayramov treffen.

Aus dem Kabinett von Bundesaußenministerin Lahbib in Brüssel verlautete dazu, dass die Ministerin weiter zu ihren Aussagen stehe: „Von Beginn an vertreten wir einen ausgeglichenen aber deutlichen Standpunkt und wir werden den gleichen Diskurs, wie in Eriwan, handhaben.“