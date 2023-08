Nationales Krisenzentrum nimmt sich der Sicherheitsprobleme um den Brüsseler Südbahnhof an

Seit Bahnchefin Sophie Dutordoir in der vergangenen Woche die Politik dazu aufrief, sich der Sauberkeits-, Sicherheits- und Drogenproblematik rund um den Brüsseler Südbahnhof zu widmen, verwiesen so ziemlich alle politischen Ebenen jeweils auf andere Gremien, um die Verantwortung zu übernehmen.

Jetzt hat das Kernkabinett der belgischen Bundesregierung dem Nationalen Krisenzentrum den Auftrag erteilt, alle betroffenen und befugten Gremien an einen Tisch zu bringen, um eine koordinierte Herangehensweise an das bzw. die Probleme auszuarbeiten. Schon in den nächsten Tagen sollen erste Maßnahmen ergriffen werden, verspricht Premier De Croo: „Es wird Aktionen im Bahnhof geben, die dafür sorgen, dass Verhalten, das nicht geduldet wird, entfernt wird und dass die Sauberkeit besser wird. Wir werden dort polizeilich viel härter gegen Drogenkonsum vorgehen.“