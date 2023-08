"Neue Horizonte" - Großes Dieric Bouts-Festival in Löwen

Dieric Bouts (ca. 1410-1475) kann durchaus in einem Atemzug mit Jan Van Eyck oder mit Rogier Van der Weyden genannt werden, denn auch er gehört zu den wichtigsten flämischen Meistern. Der Maler verbrachte den größten Teil seines Lebens übrigens in Löwen selbst, wo er seine besten und prächtigsten Werke schuf. Bouts gilt als Meister in der Wiedergabe von Stoffen, wie Pelz oder Brokat und auch glänzende Materialien, wie Metalle oder Kristalle sind in seinen Werken meisterlich zu erkennen.

Inzwischen sind Gemälde von Bouts in den renommiertesten Museen der Welt zu sehen, wie z.B. im Louvre in Paris, im Prado in Madrid, in der National Gallery in London, in der Alten Pinakothek in München oder auch im Fine Arts Museum in San Francisco. Das Werk „Tryptichon mit der Kreuzabnehmung“, dass seit rund 500 Jahren in der Capilla Real in Granada zu sehen ist, wurde für die Dauer der Ausstellung nach Löwen gebracht (siehe Video hierunter).