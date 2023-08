Starkregen sorgt im Hageland und in Limburg für Überschwemmungen

In Landen und in Zoutleeuw in der Provinz Flämisch-Brabant hat heftiger Regen am Freitagmorgen für Überschwemmungen und vollgelaufene Keller gesorgt. In Zoutleeuw mussten zwei Kindertagesstätten geräumt werden, als Wasser hineinströmte. Auch in der Provinz Limburg sorgte Starkregen für Probleme und zwar vor allem im Süden der Provinz. Andernorts verlief die Sache glimpflicher.