Veurne: Und wieder rammt ein Binnenschiff eine Hubbrücke

Am Donnerstagabend rammte ein als Hausboot umgebautes Binnenschiff die Hubbrücke der Eisenbahnlinie zwischen Veurne und De Panne an der Küste in Westflandern (Fotos). Diese Brücke überspannt dort den Kanal Dünkirchen-Nieuwpoort. Sowohl der Schiffs-, als auch der Bahnverkehr waren die ganze Nacht lang unterbrochen.