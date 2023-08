Vulkanausbruch in der Eifel? Wäre Belgien davon betroffen?

Dass ULB-Forscher sich mit dieser Frage beschäftigt, schrieben vor einigen Tagen die frankophone Tageszeitung Le Libre Belgique sowie die französischsprachige Ausgabe der Gratiszeitung für die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel in Belgien, Metro. Die Wissenschaftler beobachten konkret den Vulkan unter dem Laacher See in der deutschen Eifel in Rheinland-Pfalz. Hier war vor rund 13.000 Jahren zum letzten Mal der Vulkan ausgebrochen.

Der Laacher See in der östlichen Vulkaneifel unweit der Abtei Maria Laach in der Ortsgemeinde Glees gelegen, ist mit rund 3,3 km² Oberfläche und mehr als 50 m Wassertief der größte See in Rheinland-Pfalz. Er entstand in der Caldera (eine kessel- bzw. kraterförmige Oberflächenform vulkanischen Ursprungs) des Laacher Vulkans nach dessen letzter Eruption, die nach neueren Forschungen auf das Jahr 11056 vor Christus datiert wird. Die Mofetten genannten Ausgasungen im südöstlichen Bereich des Sees sind bis heute ein Zeichen dafür, dass der Vulkan immer noch aktiv ist.

Bei seinem letzten Ausbruch stieß die Aschewolke rund 30 km hoch in den Himmel und Aschereste sind heute noch in Brüssel zu finden. Bei einem neuerlichen Ausbruch könnten also Städte wie Lüttich, Namür, Löwen oder Brüssel von einer Aschewolle heimgesucht werden.