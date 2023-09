"Aufräumaktion" im Brüsseler Südbahnhof: 56 Festnahmen und Einsatz einer großen Putzkolonne

Am Samstag kam es dann zu einer ersten umfassenden Aktion, an der rund 200 Polizisten (Lokal-, Bundes- und Bahnpolizei) und mehrere Reinigungstrupps der Bahn und der Brüsseler Gemeinden, die an den Bahnhof grenzen (Anderlecht, Sint-Gillies, Vorst - zu einem kleinen Teil und Brüssel-Stadt), beteiligt waren. Die Polizei nahm dabei 65 Personen fest, von denen 56 in Gewahrsam genommen wurden. Dabei handelte es sich vor allem um illegale Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung, um unbegleitete Minderjährige, um Taschendiebe und Drogendealer sowie um Drogensüchtige.

Beobachtet wurde die Aktion am Samstag von den Bürgermeistern der Brüsseler Gemeinden Sint-Gillies und Anderlecht, in denen sich einige Bereiche des internationalen Bahnhofs der belgischen Hauptstadt befindet. Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) sagte nach dieser Aktion, dass sie mehr von der Region Brüssel-Hauptstadt in diesem Sinne erwarte, denn „so etwas können wir nicht jeden Tag machen.“ In Brüssel hieß es dazu, dass die Region und die Gemeinden mehr Mittel und mehr Personal brauchen, um dies selbst in die Hand zu nehmen, denn in der Hauptstadt würde es nicht nur diesen Problembereich geben.