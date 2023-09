Die neue Brüsseler Tramlinie 18 ist offiziell am Haltepunkt Albert in Vorst eröffnet worden

Die Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB hat am Montag in der Metro- und Tramstation Albert in der Gemeinde Vorst die neue Straßenbahnlinie 18 eröffnet. Die Umsteigestation Albert soll in naher Zukunft ein multimodaler Verkehrsknotenpunkt werden. Bis 2030 werden hier drei Tramlinien mit der neuen Metrolinie 3 verbunden.