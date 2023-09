Sportliches Wochenende: Hockey, Ultralauf und Leichtathletik

Keine WM-Medaille für Belgien aber Platz 5 für die Cheetahs

Belgien hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest leider keine Medaillen gewinnen können, doch die Belgien Cheetahs, die 4x400 Meter-Staffel der Frauen (Foto unten), kam zum Abschluss der WM am Sonntagabend auf einen schönen fünften Platz. Unser Land brachte zum ersten Mal seit 10 Jahren keine WM-Medaille mit nach Hause. Die Goldmedaille in dieser Staffel sicherten sich die….. Niederlande.