VRT-Radiomoderator Sven Pichal wegen Bildern mit kinderpornografischen Inhalten festgenommen

Sven Pichal ist, wie jetzt bekannt wurde, bereits am vergangenen Donnerstagabend verhaftet worden und am Freitag nahm ihn ein Untersuchungsrichter in U-Haft. Seit dem Wochenende befindet sich der VRT-Radiomoderator in der Haftanstalt von Turnhout (Provinz Antwerpen). Am Mittwoch wird ein Richter darüber bestimmen, ob Sven Pichal weiter in Haft bleiben muss.

Von Seiten unseres Hauses heißt es dazu, dass Pichal am Wochenende mit sofortiger Wirkung gekündigt habe. Dessen Anwalt Walter Damen teilte mit, dass sich sein Mandant aus dem öffentlichen Leben zurückziehen werde und dass er professionelle Hilfe in Anspruch nehmen würde. Mehr dazu wurde vorerst nicht bekannt.

Schwerwiegende Vorwürfe

Inzwischen wurde deutlich, dass gegen Pichal wegen des Besitzes und der Verbreitung von Bildern mit kinderpornografischen Inhalten ermittelt wird. Offenbar ermittelt die Staatsanwaltschaft Antwerpen in diesem Fall gegen mehrere Personen. Die Vorwürfe gegen die Verdächtigen wiegen sehr schwer, wie einigen flämischen Tageszeitungen zu entnehmen ist.

In unserem Hause kam diese Meldung wie ein Schock an, denn Sven Pichal ist nicht nur bei den Hörern von Radio 2 sehr beliebt. VRT-Sprecher Bob Vermeir sagte dazu am Montag: „Wir vernehmen, dass es sich um Ermittlungen in Sachen Sittenvergehen handelt und dass gegen eine Personengruppe ermittelt wird und nicht nur gegen Sven Pichal. Die Untersuchungen laufen seit Anfang des Monats in Antwerpen. Pichal soll selbst in einer Einzelzelle in Turnhout sitzen. Er reichte am vergangenen Wochenende seine Kündigung ein. Für die VRT kommt diese Meldung wie ein Schock an, besonders bei Radio 2.“