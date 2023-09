Wechselhaftes Wetter in dieser Woche: Bleibt der erste Schultag am Freitag trocken?

Der Montag begann zunächst sonnig und etwas bewölkt, doch im Laufe des Tages waren lokal Niederschlag möglich, denn es zog eine Regenzone in Richtung Südosten über Belgien hinweg. Das Königliche Meteorologische Institut KMI meldet für Montag Temperaturen zwischen 16 und 21°C.

Auch am Dienstag kann es hier und da regnen, doch es bleibt überwiegend trocken und an der Küste scheint sogar die Sonne. Die Temperaturen liegen dann zwischen 15 und 20°C.

Am Mittwoch zieht wieder eine Niederschlagszone von Westen in Richtung Osten über Belgien hinweg. Morgens kann es an der Nordseeküste regnen. Am Nachmittag zieht der Regen ins Landesinnere und lokal kann es sogar zu leichten Gewittern kommen.

Der Donnerstag bleibt überwiegend trocken und schon morgens klart es auf aber am Ende des Tages kommt wieder Regen aus Richtung Frankreich zu uns herüber. Es wird tagsüber nicht kälter als 15°C, doch wärmer als 20°C wird es auch nicht.

Am Freitag, wenn in Flandern und in einigen anderen Regionen wieder die Schule anfängt, kann es etwas regnen, wenn auch nicht überall im Land. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23°C.

Am Wochenende steigen die Temperaturen auf bis zu 25°C weiter an und sowohl am Samstag, als auch am Sonntag bleibt es überwiegend trocken und die Sonne kommt laut KMI auch mal raus.