Brüsseler Hochschuldozent entwickelt Tool, um die Verlässlichkeit von Zügen einschätzen zu können

Der Erasmus-Dozent Bert Heyman hat dieses Tool als ergänzendes Hilfsmittel zur App und zur Webseite der belgischen Eisennbahngesellschaft NMBS/SNCB entwickelt und die Berechnung der Pünktlichkeit und Verlässlichkeit erfolgt auf Basis von Fahrplandaten aus der Vergangenheit.

„In erster Linie will ich mit diesem Tool dafür sorgen, dass die Fahrgäste weniger Stress haben“, so Heyman gegenüber VRT NWS: „Auf Basis von offiziellen Daten aus der Vergangenheit macht ‚Pendelpret‘ eine Berechnung dazu, wie groß die Möglichkeit ist, dass ein spezifischer Zug zeitig im Bahnhof ankommen wird. So können die Fahrgäste selbst bestimmen, welcher Zug für sie die beste Möglichkeit bietet.“

Das Tool „Pendelpret“ kann über den Google Chrome-Webstore kostenlos heruntergeladen werden und soll eine Ergänzung zu den entsprechenden Angeboten der Bahn sein. Heyman hofft, damit vielen Pendlern und regelmäßigen Bahnfahrern helfen zu können: „Auch meine Studierenden haben jetzt keine Entschuldigung mehr, wenn sie zu spät kommen…“