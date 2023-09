Die Post ehrt die belgische Frittenbudenkultur mit einer originellen Briefmarkenserie

Die 5 Motive

Die Briefmarkenserie zeigen eine Frittenbude aus den 1960er und 1970er Jahren am Marktplatz in Brügge, eine solche Bude aus den 1940er und 1950er Jahren in Lüttich, ein altes „Fritkot“ in Middelkerke im Jahr 1920, eine moderne Bude, wie man sie in den 1980er oder 1990er Jahren in Belgien kannte und eine historische mobile Frittenbude aus dem Brüssel 1913, die mit einem Pferd bewegt wurde.