Lost Frequencies ist der erste Künstler aus Belgien mit über einer Milliarde Spotify-Streams

Lost Frequencies, der 29 Jahre alte Brüsseler DJ Felix De Laet hat bereits eine bemerkenswert erfolgreiche Karriere hinter sich. Er war mit seinem Song „Are you with me“ 2014 der erste belgische Musiker, der einen N°1-Hit in Großbritannien erreichen konnte und er war der erste belgische Solokünstler, der in die Top 50 von Spotify Global, der Spotify-Liste der weltweit am meisten gestreamten Artisten, gekommen ist.

„Ich bin meinen Fans auf der ganzen Welt unglaublich dankbar für ihre Liebe und Unterstützung“, so Lost Frequencies in einer ersten Reaktion darauf: „Es ist wirklich eine Ehre zu sehen, dass meine Musik auf Spotify ein so großes Publikum erreicht. Das ist ein Beweis für die Kraft der Musik, Menschen zusammenzubringen.“

Am Freitag bringt Felix De Laet alias Lost Frequencies seinen neuen Song „Dive“ heraus, den er gemeinsam mit dem britischen Singer-Songwriter Tom Gegory produzierte.