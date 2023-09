N-VA-Parteichef arbeitet im Hinblick auf das Wahljahr an einer großen rechten Koalition

In Interviews mit der Tageszeitung Het Nieuwsblad und dem Wochenblatt Humo gibt N-VA-Parteichef Bart De Wever (Foto) zu verstehen, dass seine Nationaldemokraten an einer Zusammenarbeit mit den rechten Seiten anderer Parteien schmieden. In den kommenden Monaten wolle man über eine flämische Volkspartei arbeiten, die 40 % der Stimmen holt und damit verhindern soll, dass der rechtsradikale Vlaams Belang bei den Landtagswahlen in Flandern 2024 die stärkste Partei wird.