Noch nie hatten so viele Belgier einen Ganztagsjob wie heute

In den vergangenen 5 Jahren sind in Belgien mehr ganztagsarbeitende Beschäftigte registriert worden, als je zuvor. Zwei von drei Arbeitnehmern verfügen über einen Ganztags-Arbeitsvertrag. Gleichzeitig aber geht die Teilzeitarbeit nach und nach zurück, wie das nationale Arbeitsamt in einer eigenen Studie feststellte. Beim HR-Dienstleister Acerta geht man diesbezüglich davon aus, dass die Energiekriese und die hohe Inflation dafür sorgen, dass die Leute wieder ganztags arbeiten wollen.