Tolles Naturschauspiel: Dutzende Störche lassen sich in Maasmechelen nieder

In Maasmechelen in der Provinz Limburg konnte am Montagmittag ein besonderes Naturschauspiel bewundert werden. In der Umgebung eines Fußballplatzes am Proosterbos ließen sich gut 100 Störche nieder. Sie saßen auf Hausdächern, auf Lampenmasten, in den Wiesen, in den Gärten und auf dem Fußballplatz. In dieser Zeit des Jahres finden sich die Störche in Gruppen zusammen, um später gemeinsam in den Süden zu fliegen.