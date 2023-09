Anpassung der Asylregelungen in Belgien - Keine Unterbringung mehr für alleinstehende Männer

Mit diesem Schritt will Staatsekretärin de Moor verhindern, dass Familien mit Kindern, die hier um Aufnahme bitten, auf der Straße landen. Offenbar ist die Zahl der Familien mit Kindern, die in Belgien um Asyl bitten, in den letzten Tagen deutlich angestiegen, so dass die Unterbringung immer schwieriger wird.

Freie Aufnahmeplätze sind aus diesem Grunde Familien vorbehalten. Das bedeutet, dass alleinstehenden Männern derzeit keine Unterbringung angeboten werden kann. Ausgenommen davon sind unbegleitete Minderjährige, die in Belgien ankommen.

Die gesetzlich konforme Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wird in Belgien immer schwieriger. Aus diesem Grunde ist unser Land bereits mehrere tausend Male zu Strafzahlungen verurteilt worden, weil Betroffene auf der Straße landen, da ihnen keine Unterkunft mit Mahlzeiten und hygienischer sowie gesundheitlicher Versorgung gestellt werden kann.