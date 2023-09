Auch Kindergartenkinder in Flandern sollen minimale niederländische Sprachkenntnisse aufweisen

Es sei so, dass heutzutage viel mehr Kinder eine andere Muttersprache haben, so Weyts weiter. Das sei an sich kein Problem, „doch die Sprache in unserem Unterricht ist Niederländisch. Das ist die Sprache, die uns alle verbindet. Man sollte das aber nicht komplexer gestalten, als es eigentlich ist. Das bedeutet, dass man dafür sorgen muss, dass in den Schulen nur eine Sprache möglich ist und das ist sowohl in den Klassen, als auch auf den Schulhöfen Niederländisch.“

Bildungsminister Weyts will erreichen, dass in den Kindergärten und in den Grundschulen in Flandern deutlich mehr Schwerpunkte auf die niederländische Sprache und auf Rechnen und Mathematik gelegt wird. Die Schulträger, Fachleute im Unterrichtswesen und nicht zuletzt die Schuldirektionen vermissen derzeit allerdings noch entsprechende Vorschriften, Normen und festgelegte Minimalziele. Zum Schulanfang am 1. September wird sich also dementsprechend noch nicht viel ändern.