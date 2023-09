Ex-VRT-Radiomoderator Pichal bleibt noch mindestens 2 Wochen in Haft

Sven Pichal ist am vergangenen Freitag wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Inhalten, die Kindermissbrauch zeigen, festgenommen worden und sitzt seit dem in der Haftanstalt von Turnhout (Prov. Antwerpen) in U-Haft. Daran wird sich vorläufig auch nichts ändern.