Leicht steigende Zahlen bei den Corona-Infektionen - Kein Grund zur Besorgnis

Virologen führen diesen neuerlichen Anstieg auf die aktuelle Variante des Covid-19-Virus EG.5 zurück. Diese Virusvariante sein durchaus ansteckender, als die bisherigen Varianten. Das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano geht davon aus, dass die Ansteckungen nach dem Ende der Sommerferien und dem Beginn des neuen Schuljahres ohnehin wieder steigen werden. Mikrobiologe Emmanuel André von der Universität Löwen (KU Leuven) sagte dazu, dass kein Grund zur Besorgnis vorliege. Die Immunität in der belgischen Bevölkerung sei noch immer hoch genug. Ohnehin würden die menschlichen Abwehrkräfte immer wieder gestärkt, wenn sich eine neue Covid-Variante ergebe.

Steven Van Gucht, Virologe und Leiter von Sciensano, gibt an, dass diese Entwicklung zu erwarten gewesen sei, auch wenn sie sich etwas früher meldet. „Nach dem Sommer kommen alle Erkältungsviren wieder zurück. Der Anstieg begann schon Anfang August“, so Van Gucht am Mittwoch gegenüber VRT NWS: „Normalerweise geht so etwas Anfang September los. Wir haben dafür zwar noch keine Erklärung, doch in absoluten Zahlen gesehen, bleiben die Zahlen weiter niedrig, auch und gerade im Hinblick auf die letzte Corona-Welle.“ Weitere Anstiege erwartet der Virologe in den Monaten Oktober und November.

Noch immer sind auf der Webseite von Sciensano die aktuellen Corona-Statistiken abzurufen. Im September startet auch in Belgien eine neue Impfkampagne, die sich in erster Linie an Mitarbeiter des Pflege- und Gesundheitsbereichs und an Risikopatienten richtet.