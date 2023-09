Mustii aus Brüssel wird Belgien beim Eurosongfestival 2024 in Malmö vertreten

Der Brüsseler Künstler Mustii ist 32 Jahre alt und heißt mit bürgerlichem Namen Thomas Mustin. Bisher brachte der Singer-Songwriter zwei durchaus erfolgreiche Pop-Alben heraus, doch er ist auch schon als Schauspieler bekannt.

Der Musiker Mustii trat bereits auf dem Festival Les Ardentes in Lüttich auf und auch bei Les Nuits Botaniques in Brüssel. Er schaffte es mit seinen Liedern auch, den Brüsseler Musiktempel Ançienne Belgique (kurz AB) im Stadtzentrum dreimal auszuverkaufen.

Schauspielerisches Talent

Der Schauspieler Mustii ist u.a. durch die RTBF-Serie „La Trêve“ bekannt, die auch auf Netflix zu sehen ist. 2017 spielte er eine Nebenrolle in dem französischen Streifen „Je voulais juste rentrer chez moi“. 2019 gewann er den Magritte-Filmpreis für das „beste junge männliche Talent“.

Das Eurosongfestival des nächsten Jahres findet am Samstag, den 11. Mai in Malmö in Schweden statt. Die Halbfinales werden am 7. und 9. Mai durchgeführt. Mit welchem Lied Mustii unser Land dort vertreten wird, ist noch nicht festgelegt und wird laut RTBF später mitgeteilt.