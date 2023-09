Das Flüchtlingswerk Flandern möchte nicht mehr mit Asyl-Staatssekretärin De Moor zusammenarbeiten

Daraufhin zog das Flüchtlingswerk Flandern den Stecker aus der neuen Zusammenarbeit. „Männer sind auch Menschen“, argumentierte Tine Claus, die Direktorin des flämischen Flüchtlingswerks diesen Schritt. In einem offenen Brief des Flüchtlingswerks Flandern an die Staatssekretärin heißt es dazu: „Männer sind Ehemänner, Väter und Brüder und Sie haben wiederholt erklärt, dass alles in die Weg geleitet werde, um den Mangel an Unterbringung zu lösen, auch für die Männer.“

Bisher haben in diesem Jahr schon etwa 19.000 Asylsucher in Flandern einen Antrag auf Bleiberecht gestellt. Und auch das Flüchtlingswerk stellt fest, dass in letzter Zeit vermehrt Familien mit Kindern hier anklopfen: „Männer werde jetzt schon nur tröpfchenweise nach wochenlangem Warten zugelassen. In dem sie ausgeschlossen werden wird die Staatssekretärin trotzdem nicht vermeiden können, dass in diesem Winter wieder Frauen und Kinder in Kartons schlafen müssen.“