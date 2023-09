Treffen der MP's: Arbeitsämter in Flandern und in der Wallonie sollen enger zusammenarbeiten

Aktuell sind in der Wallonie rund 220.000 Arbeitsuchende beim Arbeitsamt eingeschrieben, während in Flandern tausende offene Stellen nicht besetzt werden können. Leider ist die Mobilität zum Arbeitsplatz aus Richtung Wallonie nach Flandern eher beschränkt, denn nur etwa 45.000 Wallonen haben einen Job in Flandern. Darin sind aber auch jene Flamen enthalten, die in der Wallonie leben und in ihrer alten Heimat einen Job haben…

Inzwischen haben sich flämische Arbeitgeber im Rahmen von Handelsmissionen sogar nach Indien und Mexiko begeben, um dort Facharbeiter anzuwerben, auch wenn es in der belgischen Nachbarregion eine ziemlich große „Reserve“ gibt. Daran will Flanderns Landeschef Jambon etwas ändern. Er will erreichen, dass viel mehr Wallonen den Schritt über die Regional- und Sprachengrenze machen und in Flandern Jobs annehmen.