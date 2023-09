Explosionen in Gebäude mit Wohngemeinschaft und Arztpraxis: Ein Toter und drei Verletzte

In Elewijt bei Zemst in Flämisch-Brabant haben sich am Donnerstagmorgen gleich zwei Gasexplosionen in einem Wohnhaus mit Arztpraxis ereignet. Dabei kam eine Person ums Leben und drei weitere wurden verletzt. Die Rettungskräfte suchen in den Trümmern des Gebäudes zunächst nach möglichen weitere Opfern, doch im Laufe des Tages gab es in dieser Hinsicht Entwarnung.