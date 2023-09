In Brüssel wurden die ersten Genehmigungen für 5G-Antennen erteilt

5G ist die insgesamt 5. Generation für mobile Telekomnetzwerke. Dies soll das Surfen im Internet und Dienstleistungen, wie Streamen, deutlich beschleunigen und gilt in dieser Hinsicht als Verbesserung gegenüber dem aktuellen 4G-System. Eine dynamische 5G-Antenne strahlt nicht permanent Signale und Wellen dieses Systems aus, sondern passt sich der Nachfrage (im Netz) an. Die Wirtschaft in der belgischen Hauptstadt und ihrer Region fordert schon lange die Zulassung für 5G, was ab jetzt phasenweise erfolgen soll.

Die Einführung von 5G ist in Brüssel an ein striktes Reglement gebunden. Die Region Brüssel-Hauptstadt arbeitet mit sehr strengen Strahlungsnormen: Die Antennen dürfen nur 9,19 Volt pro Meter aufnehmen und nur 14,57 Volt pro Meter senden.

Diese Norm liegt aufgrund der Dynamik des hier angewandten Systems 8 bis 20 Mal unter den Empfehlungen der Weltgesundheits-Organisation (WHO). Die Operatoren halten sich an diese Vorgaben, unabhängig von der Zahl der Antennen, die in der Brüsseler Hauptstadt-Region zum Einsatz kommen.