Salah Abdeslam strebt einen Prozess gegen den belgischen Staat an

Im Juli ist Salah Abdeslam in Brüssel wegen der Anschläge auf die belgische Hauptstadt 2016 auf ganzer Linie für schuldig befunden worden, doch sein Strafmaß wird erst in den kommenden Wochen bekannt. Der Prozess wird nach den Gerichtsferien in Belgien nächste Woche wieder aufgenommen.

Lange hatte er in einer französischen Zelle gesessen, bis er für den Prozess im die Anschläge auf Brüssel der belgischen Justiz überstellt wurde.

Jetzt will er auf juristischem Wege erreichen, dass er auch den Rest seiner Strafe, für die er in Paris zu Lebenslang verurteilt wurde, in Belgien absitzen darf. Abdeslam ist französischer Staatsbürger, lebt aber schon sein ganzes Leben lang in Belgien. Auch seine Eltern wohnen noch hier.