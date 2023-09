Sammler aus Hasselt ersteigert eine Zigarre von Winston Churchill

Winston Churchill soll in seinem 90-jährigen Leben bis zu 250.000 Zigarren geraucht haben. Pro Tag müsste der britische Premier, der vor allem wegen seiner Regierungsmethode während des Zweiten Weltkriegs berühmt ist, zwischen 8 und 10 Zigarren angezündet haben. Und eine davon ist jetzt im Besitz von Gert Schrijvers, seines Zeichens Geigenbauer und Liebhaber von guten Zigarren, vor allem dann, wenn sie kubanischer Herkunft sind.

Jetzt ersteigerte er am Telefon aus seinem Urlaubsdomizil heraus einen Zigarrenstummel von Winston Churchill. Was er dafür gezahlt hat, behält Schrijvers geflissentlich für sich…. „Churchill war ein weiser Mann, der immer etwas zu sagen hatte. Seine Figur hat mich immer inspiriert. Er ist größer als die Geschichte. Daneben bin ich selbst, genauso, wie Churchill, großer Fan von kubanischen Zigarren. In den 1970er und 80er Jahren wurden einige Zigarren-Editionen nach ihm benannt. Bis heute gehören diese zu den besten und teuersten Serien.“