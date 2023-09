Unter den Obdachlosen am Brüsseler Südbahnhof sind auch zahlreiche Kinder

Nach den Apellen bezüglich der unmöglichen Zustände am Brüsseler Bahnhof Süd/Midi in Sachen Sicherheit und Sauberkeit wurde auch das Thema Obdachlose angesprochen, die sich dort zu dutzenden konzentrieren. Am vergangenen Samstag durchkämmte die Polizei den Bahnhof, kontrollierte zahlreiche Personen und nahm Illegale, gesuchte Straftäter und andere auffällige Zeitgenossen zeitweise fest. Doch eines wurde dabei übersehen und dies ruft jetzt die flämische Kinderrechtskommissarin auf den Plan: Zahlreiche Kinder und Jugendliche befinden sich unter den Obdachlosen. Am Donnerstag wurde am Südbahnhof eine weitere Polizeiaktion durchgeführt.