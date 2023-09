Verregneter 1. September: Schulbeginn für mehr als eine Million Schüler und Tausende von Lehrern

In diesem Schuljahr werden zum ersten Mal einheitliche flämische Prüfungstests durchgeführt. Die Schüler der vierten Klasse der Grundschule und der zweiten Klasse der Sekundarschule müssen diesen einheitlichen digitalen Test in Niederländisch und Mathematik ablegen. Am Ende des Schuljahres können die Lehrer anhand der Ergebnisse feststellen, ob die Schüler die Mindestanforderungen in diesen beiden Fächern erfüllen.

Die Modernisierung der Sekundarstufe geht weiter. Nach früheren Änderungen in der ersten und zweiten Klasse wird es nun auch für die dritte Klasse neue Mindestziele geben, und das Studienangebot wird überarbeitet. So können Schüler, die sich für Sprachen interessieren, die neuen Richtungen "Moderne Sprachen" oder "Sprache und Kommunikation" wählen.

Die Sekundarschulen erhalten Vorgaben für die Organisation des interaktiven online Fernunterrichts. Die Schulen dürfen einen Teil ihres Angebots per Laptop zu Hause anbieten. In der ersten Klasse sind dies bis zu 20 Prozent der Unterrichtsstunden, in der zweiten Klasse sind es 30 Prozent und in der dritten Klasse dürfen sie 40 Prozent ihres Angebots online anbieten. Dies ist jedoch an Bedingungen geknüpft. So müssen zum Beispiel schwächere Schüler immer die Möglichkeit haben, Unterricht in der Klasse zu erhalten.

Alle Schüler der dritten Klasse des technischen Sekundarunterrichts, des beruflichen Sekundarunterrichts und alle arbeitsmarktorientierten Schüler der siebten Klasse absolvieren 18 Halbtage pro Schuljahr ein Berufspraktikum. Schulen, die die Praktika nicht anbieten können, werden maximale Anstrengungen für so genannte Beobachtungsaktivitäten unternehmen.