Christian Silvain kopiert: China verurteilt den Künstler Ye Yongqing wegen Plagiat

Ye Yongqing entdeckte die Kunst von Christian Silvain wahrscheinlich in den 1990er Jahren, als dieser in Paris ausstellte. Offenbar kaufte er dort den Ausstellungskatalog und begann zu kopieren. 2019 flog die Sache auf und Silvain machte dies in der flämischen Tageszeitung Het Nieuwsblad publik. Und dies fand auch seinen Weg in die chinesische Presse, wodurch Yongqion sein Ansehen ziemlich schnell verlor.

Ein Museum in Schanghai, das gleich 3 Werke von ihm zeigte, entfernte diese „Plagiate“ und ersetzte diese durch echte Silvains. Zudem fand der belgische Künstler Unterstützer in China, mithilfe derer er dort einen Prozess gegen den „Fälsche“ anstrengen konnte. Und diesen Prozess gewann Silvain. Ihm wurde ein Schadensersatz in Höhe von 650.000 € zugesprochen und Yongquin musste sich in Chinas größter Tageszeitung entschuldigen. Inzwischen hat dessen Werk so gut wie jeden Wert verloren.

