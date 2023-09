Die Hefebank in der Uni Löwen schützt die Seele der belgischen Biere

Für alle Brauereien ist die eigene spezielle Bierhefe die wohl wichtigste Zutat zu ihren Erzeugnissen. Sie alle bewahren ihre Hefe hinter Schloss und Riegel. Aber, in Belgien vertrauen die meisten Brauer ihre Hefe auch der Hefebank der Löwener Universität (KU Leuven) an. So kann jedes Bier weitergebraut werden, egal, was mit den Brauereien so alles passieren kann.