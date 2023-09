Ein verkorkster Sommer? Im Gegenteil: es war recht warm und nicht so nass (was vor allem dem Juni zu verdanken war)

Weniger Ausflüge an die flämische Küste, mehr Reisen in den Süden oder überfüllte Indoor-Parks: Es war ein verregneter Sommerurlaub. Das geht auch aus dem Sommerbericht des KMI hervor.

Vor allem der Juli war ein nasser Monat, in dem etwa die Hälfte mehr Niederschlag fiel als im Durchschnitt der Messungen in Ukkel (seit 1991), der Brüsseler Stadtteil, wo das belgische Wetteramt angesiedelt ist. Auch der August war recht regenreich, aber insgesamt war es kein ungewöhnlich nasser Sommer. In diesem Sommer fielen an etwa 45 Tagen Niederschläge, während der Durchschnitt bei 42,6 Tagen liegt. Dies ist vor allem auf den trockenen Juni zurückzuführen.

Auch die Durchschnittstemperaturen im Juli und August waren nicht ungewöhnlich, was ebenfalls daran liegt, dass im so genannten "meteorologischen Sommer" der Juni mitgerechnet wird.

Dieser meteorologische Sommer begann in diesem Jahr mit recht hohen Temperaturen. Die durchschnittliche Juni-Temperatur in unserem Land betrug 20,3 Grad Celsius, etwa 3,5 Grad über dem Normalwert. Mehr noch: "In Ukkel war der Juni 2023 der mit Abstand wärmste Juni-Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1833", heißt es in dem Bericht.

Und es war auch der sonnigste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Letztendlich beendeten wir den Sommer in unserem Land mit einer Durchschnittstemperatur von 18,9 Grad Celsius, immer noch ein Grad wärmer als der Durchschnitt, und auch sonniger als der Durchschnitt.