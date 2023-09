Ende der Gerichtsferien: Auch der Brüsseler Terrorprozess wird wieder aufgenommen

Dabei handelt es sich um Oussama Atar (der mutmaßliche Leiter dieser Terrorzelle ist bei dem Prozess nicht anwesend - er soll bei einem US-Drohnenangriff 2017 im syrisch-irakischen Grenzgebiet ums Leben gekommen sein), Mohamed Abrini, Salah Abdeslam, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi und Bilal El Makhouki. Ihnen droht lebenslang.

Zwei der Beschuldigten sind teilweise freigesprochen worden, sprich nicht in allen Punkten schuldig: Sofien Ayari und Hervé Bayingana Muhirwa wurden von den schwersten Anklagepunkten freigesprochen, also vom Vorwurf, dass sie terroristische Morde und Mordversuche begangen haben. Sie sind allerdings schuldig wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Ayari wurde im Prozess um die Anschläge auf Paris im November 2015 zu 30 Jahren Haft, von denen er zwei Drittel absitzen muss, verurteilt. Muhirwa, der vorher Polizei und Justiz nicht bekannt war, sitzt bereits seit 7 Jahren in Untersuchungshaft. Er könnte je nach Strafmaß auch freikommen.