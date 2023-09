GIST: Eine neue Kunst- und Kultur-Triennale im Tal der Zenne

Diese 8 Stationen befinden sich in seht unterschiedlichen Kontexten, z.B. in freier Natur, in verlassenen Fabriksgebäuden, in einer entweihten Kirche, an einer Schleuse oder auch im Kulturzentrum FeliX Art & Eco-Museum sowie im Haus des Theatermachers Herman Teirlinck.

Triennale-Kurator Bennedict Vandaele ließ die Veranstaltung entlang eines Wander- und Radparcours von rund 35 km entstehen, die mit dem Rad in etwa zwei Stunden zu machen seien: „Man kann sein eigenes Fahrrad mitbringen oder ein E-Bike leihen. Auch an die Wanderer haben wir gedacht, denn wir haben die Locations auf diesem Parcours in drei Sektoren eingeteilt.“

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)