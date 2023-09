Ministerin Caroline Gennez verursacht mit Interview diplomatischen Streit mit Israel

In diesem Interview sprach sie über den Fokus der belgischen Hilfsorganisationen für die kommenden Jahre. Gennez sagt, dass viele Organisationen - zu Recht - der Situation in der Ukraine Aufmerksamkeit schenken, prangert aber an, dass anderen Krisenherden in der Welt wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Als Beispiel führt sie die Situation in den palästinensischen Gebieten an.

"Dort wird die Situation immer auswegloser", sagt sie in dem Interview. "Ganze Dörfer werden von den Israelis von der Landkarte gelöscht. Die Phasen der Gewalteskalation sind kürzer als früher, aber häufiger und intensiver. Das lässt der Bevölkerung keinen Raum zum Verschnaufen. Seit Beginn dieses Jahres sind bereits mehr Palästinenser durch Gewalt verletzt und getötet worden als im gesamten Jahr 2022."

Nach den Äußerungen von Gennez wurde der belgische Botschafter in Israel zur Rede gestellt. Auch die israelische Botschaft richtete ein offizielles Protestschreiben an die Ministerin und das belgische Außenministerium.

Als Reaktion auf den Vorfall hat Ministerin Gennez die israelische Botschafterin in unser Land für die kommende Woche einberufen.