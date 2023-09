Neue Asylvorschriften bleiben in Kraft, De Moor will mit Winterplan zusätzliche Aufnahmeplätze schaffen

Bei der Suche nach neuen Unterkünften zieht De Moor unter anderem Campingplätze in Betracht, die während des Winters leer stehen. Die Staatssekretärin kann noch keine konkrete Zahl über die mögliche Anzahl neuer Plätze nennen. Außerdem will sich die Regierung auf europäischer Ebene für eine Verringerung des Zustroms von Asylbewerbern einsetzen und hofft, dass Menschen, die eine Anerkennung erhalten, schneller eine Unterkunft finden, so dass ihre Aufnahmeplätze schneller verfügbar werden. Die Regierung hofft, in den nächsten Wochen einen konkreteren Plan vorlegen zu können.

"Wir sind uns der Verpflichtungen bewusst, die wir als Land haben. Aber die vorübergehende Maßnahme ist notwendig, um in der Zwischenzeit andere Lösungen zu finden. Manchmal muss man präventive Entscheidungen treffen, damit man nicht mit dem Rücken zur Wand steht", so de Croo abschließend.