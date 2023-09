Schiff Ahoy! Antwerpen und Umgebung sind auch vom Wasser aus zu bewundern

"Schiffe spotten" mit Riverstar

Die Reederei Riverstar fährt nur mit einem Schiff und zwar mit dem Salonboot „Wilford“, mit dem sowohl lange, als auch kürzere Trips angeboten werden. Die Touren beginnen je nach Formel entweder am Kai in Boom, in Temse oder in Sint-Anneke am linken Scheldeufer in Antwerpen. Die Rundfahrten zu den Schiffen im Hafen werden stets von Fachleuten begleitet, die alles, was zu erleben ist, mit den passenden Erklärungen versehen. Man kann entweder sein eigenes Lunchpaket mitnehmen oder aber an Bord eine Fisch- oder eine Fleischplatte bestellen, die jeweils mit regionalen Produkten zusammengestellt werden.

Die lange Tour mit der „Wilford“ startet in Temse am Wilford-Kai und führt nach Antwerpen direkt durch den Hafen. Die Fahrt verläuft entlang dem Containerhafen am Deurganck-Dock, wo die großen Hochseefrachter zu erleben sind, am MAS entlang und auch an Lillo sowie am Fort Liefkenshoek vorbei. Riverstar gibt an, nachhaltig zu arbeiten. Man fahre so oft wie möglich mit dem Strom und das Schiff wird von einem modernen Motor angetrieben, der nicht viele Schadstoffe ausstößt und nicht viel verbraucht. Die Fahrten kosten ab 12 € für Kinder und ab 26 € für Erwachsene. Info: www.riverstar.be