Sintflutartige Regenfälle spielen dem ersten Schultag einen Streich

Der Verkehr in Brüssel wurde am Vormittag durch das regnerische Wetter stark behindert. Brüssel Mobilität berichtet, dass der Vleurgat-Tunnel in Richtung Ter Kameren für den Verkehr gesperrt wurde. Auch der Kunst-Wet-Tunnel war eine Zeit lang in beiden Richtungen gesperrt, wurde aber inzwischen wieder geöffnet, ebenso wie der Hallepoort-Tunnel in Richtung Basilika.

Nach Angaben der Brüsseler Feuerwehr sind etwa ein Dutzend Einsätze im Gange und einige stehen noch an. In Jette steht der Straßenbahnverkehr auf der Tentoonstellingslaan wegen Überschwemmung still. Es wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Auch in Westflandern ist es nass. In der Westhoek musste die Feuerwehr bereits mehrere Einsätze leisten. Dies betraf vor allem Straßen, die eine Zeit lang überflutet waren. In Limburg kommt es unter anderem auf dem Rijksweg in Maasmechelen zu Behinderungen. Die Feuerwehr leert dort die Gullys.

Und in Ostflandern sind in Merelbeke einige Straßen überflutet. In Gent selbst ist die Lage nicht so schlimm wie erwartet, aber die Feuerwehr erhielt bereits ein Dutzend Anrufe, vor allem im Süden der Stadt.