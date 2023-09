"Tim & Struppi: Das immersive Abenteuer" im Brüsseler Thurn & Taxis

„Tim und Struppi: Das immersive Abenteuer“ bietet rund 1.600 m² projizierte Bildfläche, also quasi vom Boden bis zur Decke der Thurn & Taxis-Hallen. Das Konzept entstand in einer Zusammenarbeit des französischen Unternehmens Culturspaces und Tintinimaginato, alleiniger Halter der Rechte am Werk von Hergé.

In Paris und in Les-Baux-de-Provence in Frankreich feierte diese Tim & Struppi-Ausstellung bereits große Erfolge. Jetzt kommt sie auch nach Brüssel in die Heimat des Tim-Schöpfers Hergé, wo sie vom 27. September 2023 bis zum 7. Januar 2024 zu sehen ist.

