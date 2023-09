Unterbringung männlicher Asylbewerber: Petra De Sutter fordert Nicole de Moor auf, ihre Anweisung zurückzunehmen

Der stellvertretende Premierminister Georges Gilkinet (Ecolo, französischsprachige Grüne) bezeichnete die Maßnahme bereits als "äußerst problematisch". Regierungschef Alexander De Croo (Open VLD, flämische Liberale) betonte seinerseits in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung De Tijd, dass diese Maßnahme nur vorübergehend sei und dass die Regierung weiterhin nach zusätzlichen Unterkünften für Asylbewerber suche.

Frankophone Grüne und Sozialisten fordern, dass das Thema am Freitag im Ministerrat diskutiert wird. Für die linken Parteien ist es inakzeptabel, dass eine in internationales Recht gegossene Verpflichtung mit Füßen getreten wird. Die Europäische Kommission kündigte am Donnerstag an, dass sie sich mit den belgischen Behörden in Verbindung setzen werde, um mehr über die Entscheidung der Staatssekretärin zu erfahren.

Der Premierminister verwies auf die Begründung von Nicole de Moor, d. h. die Möglichkeit, dass Kinder wegen fehlender Plätze in Asylbewerberheimen auf der Straße landen und unterstützte die Staatssekretärin. Für Alexander De Croo wird diese Maßnahme - die auch eine "abschreckende" Wirkung haben soll - jedoch nicht alle männlichen Asylbewerber im Regen stehen lassen. Er verweist sie an die Obdachlosenzentren in Brüssel.