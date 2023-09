21,9 Milliarden Euro von den Sparkonten in den belgischen Staatsbon investiert: starkes Signal

Der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V) sprach von "einem starken Signal und einem klaren Aufruf zum Respekt an die Banken: "Es liegt nun am Bankensektor, auf dieses Signal zu reagieren und so das Vertrauen der Sparer zurückzugewinnen. Die Bürger haben in dieser Angelegenheit Vertrauen in den Staat gezeigt und können darauf zählen, dass die Regierung den Wettbewerb im Bankensektor in der kommenden Zeit aufmerksam verfolgen wird.”