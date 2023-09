Brüsseler Terrorprozess: Staatsanwaltschaft plädiert für das Strafmaß für die acht Verurteilten

Nach dem Ende der Gerichtsferien begann in Brüssel am Montagmorgen die letzte Phase des Terrorprozesses über die Anschläge am Flughafen von Zaventem und in der Brüsseler Metrostation Maalbeek am 22. März 2016. Die Staatsanwaltschaft hat bis zu zehn Stunden für die Plädoyers vorgesehen. Danach werden sich das Gericht und die Geschworenen zurückziehen und über das Strafmaß für die acht Verurteilten beraten. Sechs von ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe wegen des terroristischen Mordes an 35 Menschen und des versuchten Mordes an fast 700 Menschen, die bei den Anschlägen verletzt wurden.